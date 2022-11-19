Події

10:43 19.11.2022

У Харківській області за добу не зафіксовано постраждалих від ворожих обстрілів - голова ОВА

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У Харківській області за добу не зафіксовано постраждалих від ворожих обстрілів - голова ОВА

 Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали з мінометів, танків і артилерії населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області, розташованих поблизу з лінією зіткнення і кордоном з РФ, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У Куп'янську ворожими обстрілами пошкоджено дахи будинків та дорожнє полотно. У Вовчанську частково зруйновані житлові та господарські будівлі... Протягом доби факти поранення цивільних від російських обстрілів не зафіксовані", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

Теги: #війна #харківська_область #обстріли

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