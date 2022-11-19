У Харківській області за добу не зафіксовано постраждалих від ворожих обстрілів - голова ОВА

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали з мінометів, танків і артилерії населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області, розташованих поблизу з лінією зіткнення і кордоном з РФ, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У Куп'янську ворожими обстрілами пошкоджено дахи будинків та дорожнє полотно. У Вовчанську частково зруйновані житлові та господарські будівлі... Протягом доби факти поранення цивільних від російських обстрілів не зафіксовані", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.