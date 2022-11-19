РФ за добу в Україні втратила ще 420 осіб, 6 танків, 7 броньованих машин і 2 артсистеми - Генштаб

Бойові втрати російської окупаційної армії за минулу добу становлять близько 420 людей особового складу, а з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок суботи, 19 листопада - близько 83 тис.880 осіб, повідомляється в Facebook Генерального штабу Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 19.11 орієнтовно становлять особового складу ‒ близько 83 880 (+420) людей ліквідовано, танків ‒ 2885 (+6) од, бойових броньованих машин ‒ 5815 (+7) од, артилерійських систем – 1867 (+2) од, РСЗВ – 393 (+0) од, засобів ППО ‒ 209 (+0) од, літаків - 278 (+0) од, вертольотів – 261 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1536 (+0), крилатих ракет ‒ 480 (+0), кораблів /катерів ‒ 16 (+0) од, автомобільної техніки і автоцистерн – 4368 (+2) од, спеціальної техніки ‒ 161 (+0)", - йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.