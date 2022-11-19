У Білому домі на вихідних відзначать 80-річний ювілей Байдена та весілля його онуки

У Білому домі готуються у вихідні відсвяткувати дві події - весілля старшої онуки президента США Джо Байдена та його день народження.

У суботу родина Байденів відзначить весілля Наомі Байден та її обранця Пітера Ніла. Свята розпочнуться на Південному лужку Білого дому. Наречений і наречена обміняються клятвами та кільцями, а ближче до вечора – вже в самому Білому домі – пройде вечірній прийом із танцями.

Наомі Байден – дочка Хантера Байдена, сина Джо Байдена. Їй 28 років.

Наступного дня, у неділю, президент США відзначить своє 80-річчя. Інформації про те, як американський лідер має намір зустріти свій ювілей, поки що не наводиться.

Раніше Байден заявив, що "абсолютно законно" для виборців задаватися питанням про те, чи зможе людина його віку справлятися зі стресом, обіймаючи посаду голови Білого дому.

"Я думаю, що найкращий варіант дати таку оцінку - це просто подивитися на мене", - наголошував президент США.

Західні ЗМІ при цьому зазначають, що Байден поки що не входить навіть до десятка найстаріших світових лідерів: цей список очолює 89-річний президент Камеруну Поль Бія.