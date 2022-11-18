У Херсон доставили партію гумдопомоги з Дніпропетровщини - голова ОВА

До Херсона прибула колона гуманітарної допомоги, зібраної на Дніпропетровщині, повідомив голова обласної військово-адміністрації Валентин Резніченко.

"Машини з гуманітарною допомогою збирали Дніпро, Кривий Ріг, Кам'янське, Новомосковськ, Павлоград. І Нікополь та Марганець – громади, які самі потерпають від безчинства росіян і воліють підтримати Херсон. Доставили екскаватори, самоскиди, автовежі, генератори. Усе, що знадобиться для відновлення Херсона", - написав Резніченко в телеграм-каналі.

Крім того, було доставлено чотири вантажівки продуктів, зокрема олію, борошно, воду, консерви, крупи та дитяче харчування.

"Херсон знекровлений, але нескоримий", - наголосив Резніченко.