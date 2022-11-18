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16:17 18.11.2022

Зеленський обговорив із Домбровскісом фінансову підтримку та залучення Єврокомісії до запуску Фонду відбудови України

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Зеленський обговорив із Домбровскісом фінансову підтримку та залучення Єврокомісії до запуску Фонду відбудови України

Президент України Володимир Зеленський обговорив із виконавчим віцепрезидентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом питання невідкладної фінансової підтримки України до кінця цього року, а також залучення Єврокомісії до запуску Фонду відбудови України.

"Під час зустрічі з виконавчим віцепрезидентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом обговорили питання невідкладної фінансової підтримки України до кінця цього року та узгодження планів на 2023 рік", - повідомляється в телеграм-каналі Зеленського.

Окремо сторони обговорили План швидкого відновлення житла й об'єктів соціальної інфраструктури (Fast Recovery Plan) і залучення Єврокомісії до запуску Фонду відбудови України, зокрема шляхом відпрацювання механізму використання заморожених російських активів на території ЄС.

Глава держави подякував виконавчому віцепрезиденту Європейської комісії за важливі кроки фінансової підтримки України з боку ЄС.

Як повідомляє пресслужба президента, співрозмовники також приділили увагу ефективності санкційної політики Євросоюзу, зокрема в енергетичній, видобувній та банківській сферах і блокуванні російських пропагандистських ЗМІ.

Президент України наголосив на важливості визнання Євросоюзом Росії державою-терористом.

Крім того, було наголошено на важливості продовження лібералізації автотранспортних перевезень, реалізації пілотного проєкту з інтеграції до внутрішнього ринку ЄС у сфері роумінгу та укладнння угоди щодо "промислового безвізу".

Зеленський також поінформував віцепрезидента Єврокомісії про наслідки ракетних ударів РФ по українській енергетичній інфраструктурі та цивільних об'єктах і про запуск в Одесі гуманітарної програми "Зерно з України", висловивши сподівання на участь керівництва Європейської комісії у цьому заході.

Зі свого боку Домбровскіс зазначив, що ЄС і далі надаватиме підтримку Україні, чинитиме тиск на агресора – Російську Федерацію і робитиме все, щоб допомогти Україні перемогти у цій війні.

Теги: #домбровскіс #зеленський

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