Правоохоронці зафіксували черговий воєнний злочин РФ – убивство семи цивільних на Херсонщині

Окупанти у квітні 2022 року розстріляли сімох цивільних в одному із сіл Херсонського району, одна із загиблих – неповнолітня дівчина, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Прокурори органів прокуратури Херсонської області спільно зі слідчими поліції провели огляд місця вчинення військовими РФ чергового воєнного злочину. За попередніми даними, у квітні 2022 року під час окупації ЗС РФ одного із сіл Херсонського району, російські військові розстріляли в будинку сімох цивільних. Після цього окупанти підірвали будинок із розстріляними людьми", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у телеграм-каналі у п'ятницю.

Як зазначається у повідомленні, за попередньою інформацією, у будинку перебували працівники фірми, що охороняли поблизу села зрошувальні агрегати, а також неповнолітня дівчина. "Загиблих поховали поблизу місця події, а дівчину – батьки на місцевому кладовищі", - йдеться у повідомленні.

Для забезпечення належного розслідування воєнного злочину відбуваються слідчі дії, зокрема огляд тіл та проведення судово-медичної експертизи.

Триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).