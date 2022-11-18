Окупанти втратили за добу в Україні близько 350 військових та 5 артсистем, збито 5 безпілотників та 6 крилатих ракет - Генштаб ЗСУ

Бойові втрати російської окупаційної армії за минулу добу становлять близько 350 осіб особового складу, а з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок п'ятниці, 18 листопада, становлять близько 83 тис. 460 осіб, повідомляється у фейсбуці Генерального штабу Збройних сил України.

Крім того, за минулу добу РФ втратила в Україні один танк і чотири бойові броньовані машини (ББМ), а з початку повномасштабного вторгнення - 2879 та 5808 одиниць відповідно.

За добу в Україні було знищено п'ять артилерійських систем окупантів, чотири одиниці автомобільної техніки (включаючи цистерни з паливо-мастильними матеріалами), одну одиницю спецтехніки, збито п'ять безпілотників оперативно-тактичного рівня противника та шість крилатих ракет.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 1865 артилерійських систем, 393 реактивні системи залпового вогню, 209 засобів протиповітряної оборони, 4366 автомобілів та автоцистерн, 161 одиницю спецтехніки та 16 суден. Знищено 278 літаків та 261 гвинтокрил, збито 1536 безпілотників та 480 крилатих ракет.

Найбільших втрат противник зазнав на лиманському та авдіївському напрямках.

У Генштабі наголосили, що дані уточнюються.