Ракета, запущена КНДР, приземлилася у винятковій економічній зоні Японії

Міжконтинентальна балістична ракета, яку запустила КНДР у п'ятницю, приземлилася у винятковій економічній зоні Японії, повідомляють місцеві ЗМІ.

Міністерство оборони Японії заявило, що Північна Корея запустила ракету класу МБР у східному напрямку о 10:14 (3:14 за Києвом) у п'ятницю.

Об'єднаний комітет начальників штабів ЗС Південної Кореї також підтвердив запуск. Південнокорейські військові відзначили, що ракета була запущена у східному напрямку із Сунана неподалік Пхеньяна.

За оцінками міністерства оборони Японії, ракета приземлилася близько 11:20 (4:20 за Києвом) у водах поблизу острова Хоккайдо.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда засудив запуск, заявивши, що не може миритися з такими частими провокаціями.

Він додав, що поки що не надходило жодних повідомлень про пошкодження.

Міністерство оборони Японії повідомило, що цього року КНДР робила запуск ракет 34 рази. 10 разів було запущено міжконтинентальні балістичні ракети. Останній такий запуск відбувся 3 листопада.