2,5 тисячі співробітників "Нової пошти" зараз на фронті

На фронті зараз 2,5 тисячі співробітників "Нової пошти", повідомив засновник та співвласник "Нової пошти" В'ячеслав Климов.

"Головний фокус – наші співробітники, які воюють. 2,5 тисячі новопоштівців зараз на фронті. Ми намагаємося робити якнайбільше для цих людей, від матеріальної допомоги і до теплого одягу", - повідомив Климов на Київському міжнародному економічному форумі в четвер.

Він також оцінив як помилку стрімке скорочення мережі та персоналу у перші місяці війни.

"Це були найважчі рішення, які ми тоді ухвалювали. Ми нікого не звільняли, але були змушені припиняти діяльність у багатьох відділеннях, де на той час не було ні обороту, ні клієнтів. Пізніше ми це оцінили як помилку, ми стиснулися сильніше, ніж необхідно було. Загалом ми дуже швидко поверталися. І вже за три-чотири місяці мережа набула "довоєнного" вигляду", - повідомив Климов.

"Нова пошта" – найбільший учасник українського логістичного ринку: її мережа налічує 10 тис. відділень та 13 тис. поштоматів по всій Україні. Кількість відправлень за 2021 рік перевищила 372 млн. Крім цього, небанківська фінансова установа "НоваПей" надає послуги з грошових переказів та операцій з електронними грошима. За 2021 рік було здійснено 388 млн транзакцій.

До складу групи також входить "Нова пошта Глобал", яка розвиває міжнародну партнерську мережу, щоб надавати клієнтам послуги з експрес-доставки не лише в Україні, а й за кордоном. Компанія виконує регулярні авіарейси до США, Європи, Китаю і за 2021 рік доставила 9,3 млн міжнародних відправлень.