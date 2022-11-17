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17:09 17.11.2022

Суд засудив Гіркіна, Дубінського та Харченка до довічного ув'язнення й постановив узяти їх під варту

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Суд засудив Гіркіна, Дубінського та Харченка до довічного ув'язнення й постановив узяти їх під варту

Окружний суд Гааги засудив двох громадян Росії та одного українця - Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та Леоніда Харченка до довічного ув'язнення і постановив узяти їх під варту.

Усіх їх було визнано винними в аварії пасажирського лайнера рейсу МН17 Малазійських авіаліній, унаслідок чого загинули 298 людей. Четвертого обвинувачуваного - Пулатова - було визнано невинуватим.

Таке рішення в четвер у юридичному комплексі Схіпгола у завершальному судовому засіданні оголосив головуючий суддя Гендрік Стейнгаус.

"Для обвинувачених ми не бачимо пом'якшувальних обставин. Їхні дії були умисними, спрямовані на збиття літака, що спричинили смерть", - дав оцінку діям обвинувачуваних суддя. Він констатував, що суд визнав ці дії "тяжкими", за які може бути "тільки найважче покарання у вигляді ув'язнення".

"Суд постановив винести покарання Гіркіну, Дубінському і Харченку у вигляді довічного ув'язнення. Суд також постановив узяти їх під варту", - зазначив Стейнгаус.

Теги: #вердикт #мн17

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