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16:30 17.11.2022

Суд у Нідерландах визнав Гіркіна, Дубінського та Харченка винними в аварії рейсу МН17 та загибелі 298 осіб. Пулатова визнано невинуватим

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Суд у Нідерландах визнав Гіркіна, Дубінського та Харченка винними в аварії рейсу МН17 та загибелі 298 осіб. Пулатова визнано невинуватим

Окружний суд Гааги визнав двох громадян Росії та одного українця – Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та Леоніда Харченка винними в аварії пасажирського лайнера рейсу МН17 "Малайзійських авіаліній", унаслідок якої загинули 298 осіб.

Ще одного обвинуваченого – росіянина Олега Пулатова - суд визнав невинуватим.

Таке рішення у четвер в юридичному комплексі Схіпгола у заключному судовому засіданні оголосив головуючий суддя Гендрік Стейнгаус.

Слухання у справі тривали два з половиною роки, з 9 березня 2020 року.

Зокрема, обвинувачення було висунуто за двома статтями Кримінального кодексу Нідерландів - за те, вони спричинили катастрофу рейсу МН17, унаслідок якої загинули 298 пасажирів (ст. 168), та за вбивство 298 пасажирів рейсу МН17 (ст. 289). Прокуратура вимагала покарання у вигляді довічного ув'язнення.

"Пулатов невинуватий за обома фактами, за якими його підозрювали. Тому вимогу прокуратури (визнати його винуватим) відхилено", - оголосив суддя.

Стосовно Гіркіна, Дубінського і Харченка суд визнав, що обвинувачення на їхню адресу є "законними та доказовими". "Вони спільно призвели до аварії літака з небезпекою для життя інших та смерті 298 осіб – вони винні у смерті 298 разів. Це законно та доказово. Гіркіна, Дубінського і Харченка визнано винуватими", - сказав Стейнгаус.

Теги: #суд #вердикт #мн17

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