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15:58 17.11.2022

Електрика в Херсон піде лише за два-три тижні через високу щільність мінування – виконавчий директор ДТЕК

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Електрика в Херсон піде лише за два-три тижні через високу щільність мінування – виконавчий директор ДТЕК

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук прогнозує повернення електропостачання до Херсона за два-три тижні.

"До першого кіловата, який дійде до Херсона, у нас щонайменше два, може, три тижні. Це залежить, зокрема, й від того, як швидко розміновуватимемо. Якщо говорити про підключення тих населених пунктів, які розташовані ближче до Дніпропетровської чи Миколаївської областей, там, можливо, світло буде раніше, ніж у Херсоні", – сказав Сахарук в ефірі каналу ICTV у четвер.

За його словами, ДТЕК уже третій день здійснює відновлювальні роботи на Херсонщині у тісній співпраці із саперами.

"Зі сторони Дніпропетровської області працює п'ять бригад ДТЕК, ще одна бригада допомагає "Миколаївобленерго" у відновленні Посад-Покровського напрямку. Це насамперед вода в Миколаїв та частина дороги до відновлення електропостачання Херсона", – пояснив Сахарук.

Як повідомлялося, раніше Сахарук зазначав, що пошкодження мереж на Херсонщині, зруйнованих росіянами, зокрема й навмисно під час втечі з міста і частини області, є колосальними, а ситуація з їх відновленням ускладнюється високою щільністю мінувань.

Теги: #херсон #електропостачання

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