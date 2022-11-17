Події

10:52 17.11.2022

Усі сторони погодилися продовжити Стамбульську зернову ініціативу, повідомив генсек ООН

1 хв читати
Усі сторони погодилися продовжити Стамбульську зернову ініціативу, повідомив генсек ООН

Усі учасники Чорноморської зернової ініціативи - Росія, Туреччина та Україна - погодилися продовжити цю угоду, заявив у четвер генсек ООН Антоніу Гутерреш.

"Я вітаю домовленість усіх сторін про продовження Чорноморської зернової ініціативи, щоб сприяти безпечній навігації під час експорту зерна, продовольства та добрив із України", - йдеться у заяві Гутерреша, оприлюдненій на сайті ООН.

За словами генсека, зернова ініціатива необхідна для зниження цін на продовольство та добрива, а також для запобігання глобальній продовольчій кризі. Гутерреш додав, що ця чорноморська угода "продовжує демонструвати важливість обережної дипломатії у контексті пошуку багатосторонніх рішень".

Він також наголосив, що в ООН "віддані роботі з усунення перешкод для експорту продовольства та добрив із Росії".

Раніше міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що ініціативу щодо безпечного транспортування агропродукції Чорним морем продовжено ще на 120 днів, гарантами виконання залишилися ООН і Туреччина.

У Стамбулі 22 липня за участю ООН, Росії, Туреччини та України відбулося підписання двох документів щодо створення коридору для вивезення зерна із трьох портів на українській території - "Чорноморська", "Одеси" та "Південного".

Теги: #зернова_ініціатива

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:40 17.11.2022
"Зернову ініціативу" продовжено ще на 120 днів

"Зернову ініціативу" продовжено ще на 120 днів

07:39 15.11.2022
Зеленський запропонував учасникам саміту G-20 приєднатися до "зернової ініціативи"

Зеленський запропонував учасникам саміту G-20 приєднатися до "зернової ініціативи"

17:53 14.11.2022
ЄС, США та Велика Британія закликали продовжити та розширити Чорноморську зернову ініціативу – заява

ЄС, США та Велика Британія закликали продовжити та розширити Чорноморську зернову ініціативу – заява

16:48 11.11.2022
Ще 4 судна з агропродукцією для країн Азії та Європи залишили українські порти

Ще 4 судна з агропродукцією для країн Азії та Європи залишили українські порти

12:16 08.11.2022
Порти "Великої Одеси" у вівторок-середу візьмуть під завантаження 14 суден "зернової ініціативи" - міністр інфраструктури

Порти "Великої Одеси" у вівторок-середу візьмуть під завантаження 14 суден "зернової ініціативи" - міністр інфраструктури

16:58 03.11.2022
"Зерновий коридор" дав змогу вивезти вже 10 млн тонн продукції з українських портів - Гутерреш

"Зерновий коридор" дав змогу вивезти вже 10 млн тонн продукції з українських портів - Гутерреш

10:43 03.11.2022
Україна не брала жодних нових зобов'язань, які виходять за межі вже наявних у зерновій угоді, - МЗС

Україна не брала жодних нових зобов'язань, які виходять за межі вже наявних у зерновій угоді, - МЗС

17:28 02.11.2022
Путін заявив, що РФ відновлює участь у "зерновій угоді"

Путін заявив, що РФ відновлює участь у "зерновій угоді"

21:11 31.10.2022
Боррель від імені ЄС закликав РФ негайно відновити участь у Чорноморській зерновій ініціативі - заява

Боррель від імені ЄС закликав РФ негайно відновити участь у Чорноморській зерновій ініціативі - заява

10:54 31.10.2022
Судна з агропродукцією відновили вихід із українських портів - міністр інфраструктури

Судна з агропродукцією відновили вихід із українських портів - міністр інфраструктури

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Постраждалих від удару по Дніпру вже 14 - голова ОВА

Кількість постраждалих від удару по Дніпру зросла до 8 - мер

Над Київським водосховищем збито два безпілотники "Shahed" - Київська військова адміністрація

Над Києвом збито дві крилаті ракети - військова адміністрація

Шмигаль: Наразі бомблять наш газовидобуток, бомблять наші підприємства у Дніпрі, "Південмаш"

ОСТАННЄ

У "Дії" запустили функцію отримання виписки про місце проживання

Київ передасть партію допомоги для деокупованого Херсону – Кличко

Постраждалих від удару по Дніпру вже 14 - голова ОВА

Окупанти завдали ударів по критичній інфраструктурі в Ізюмському районі, троє постраждалих – голова Харківської ОВА

"Укрзалізниця" запускає благодійний продаж квитків на перший потяг до Севастополя

Кількість постраждалих від удару по Дніпру зросла до 8 - мер

За минулу годину над Києвом збито дві ракети та один Shahed - КМВА

Над Київським водосховищем збито два безпілотники "Shahed" - Київська військова адміністрація

У Дніпрі п'ятеро постраждалих унаслідок ракетного удару - голова ОВА

У Куп'янську під обстрілом окупантів загинула жінка, в районі троє поранених

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА