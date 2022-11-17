Усі сторони погодилися продовжити Стамбульську зернову ініціативу, повідомив генсек ООН

Усі учасники Чорноморської зернової ініціативи - Росія, Туреччина та Україна - погодилися продовжити цю угоду, заявив у четвер генсек ООН Антоніу Гутерреш.

"Я вітаю домовленість усіх сторін про продовження Чорноморської зернової ініціативи, щоб сприяти безпечній навігації під час експорту зерна, продовольства та добрив із України", - йдеться у заяві Гутерреша, оприлюдненій на сайті ООН.

За словами генсека, зернова ініціатива необхідна для зниження цін на продовольство та добрива, а також для запобігання глобальній продовольчій кризі. Гутерреш додав, що ця чорноморська угода "продовжує демонструвати важливість обережної дипломатії у контексті пошуку багатосторонніх рішень".

Він також наголосив, що в ООН "віддані роботі з усунення перешкод для експорту продовольства та добрив із Росії".

Раніше міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що ініціативу щодо безпечного транспортування агропродукції Чорним морем продовжено ще на 120 днів, гарантами виконання залишилися ООН і Туреччина.

У Стамбулі 22 липня за участю ООН, Росії, Туреччини та України відбулося підписання двох документів щодо створення коридору для вивезення зерна із трьох портів на українській території - "Чорноморська", "Одеси" та "Південного".