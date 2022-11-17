Події

10:08 17.11.2022

У Куп'янську під обстрілом окупантів загинула жінка, в районі троє поранених

1 хв читати
У Куп'янську під обстрілом окупантів загинула жінка, в районі троє поранених

Один мирний житель загинув і троє дістали поранень унаслідок обстрілу російськими окупаційними військами території Куп'янського району Харківської області у середу, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, в Куп'янському районі з пораненнями госпіталізовані двоє чоловіків 63 та 52 років і жінка 73 років. За інформацією прокуратури, у Куп'янську внаслідок російського обстрілу, на жаль, загинула жінка. Ворожий снаряд влучив у будинок", - написав Синєгубов у телеграмі.

За його словами, протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали Куп'янськ, Вовчанськ та інші населені пункти Куп'янського та Чугуївського районів Харківської області, розташовані поблизу лінії зіткнення.

Теги: #обстріл #купянськ

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:41 16.11.2022
Окупанти обстріляли Куп'янськ під час ексгумації, місцева мешканка загинула, правоохоронця поранено

Окупанти обстріляли Куп'янськ під час ексгумації, місцева мешканка загинула, правоохоронця поранено

12:58 16.11.2022
Шольц: Ракетний удар по польській території має бути ретельно розслідуваний, але вже зрозуміло одне – без агресії РФ проти України цього не сталося б.

Шольц: Ракетний удар по польській території має бути ретельно розслідуваний, але вже зрозуміло одне – без агресії РФ проти України цього не сталося б.

07:58 16.11.2022
У Львові відновлюють подачу електрики

У Львові відновлюють подачу електрики

07:25 16.11.2022
Окупанти вночі обстріляли три громади на Дніпропетровщині

Окупанти вночі обстріляли три громади на Дніпропетровщині

07:07 16.11.2022
Блінкен і Кулеба обговорили вибух на сході Польщі

Блінкен і Кулеба обговорили вибух на сході Польщі

06:49 16.11.2022
Через падіння ракет у Польщі президент Європейської ради ініціює скликання координаційної зустрічі лідерів ЄС, які беруть участь у саміті G20 на Балі

Через падіння ракет у Польщі президент Європейської ради ініціює скликання координаційної зустрічі лідерів ЄС, які беруть участь у саміті G20 на Балі

06:48 16.11.2022
Кулеба: Російська теорія про падіння в Польщі українських ракет ППО – неправда

Кулеба: Російська теорія про падіння в Польщі українських ракет ППО – неправда

22:15 15.11.2022
Ракети, що впали в Польщі, найімовірніше, є російськими Х-101 – джерело

Ракети, що впали в Польщі, найімовірніше, є російськими Х-101 – джерело

20:46 15.11.2022
Сьогоднішній ракетний удар по Україні демонструє лише слабкість Путіна – глава МЗС Британії

Сьогоднішній ракетний удар по Україні демонструє лише слабкість Путіна – глава МЗС Британії

20:24 15.11.2022
У результаті ракетних ударів РФ по Україні одна людина загинула, шестеро поранено, пошкоджено близько 30 об'єктів

У результаті ракетних ударів РФ по Україні одна людина загинула, шестеро поранено, пошкоджено близько 30 об'єктів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Постраждалих від удару по Дніпру вже 14 - голова ОВА

Кількість постраждалих від удару по Дніпру зросла до 8 - мер

Над Київським водосховищем збито два безпілотники "Shahed" - Київська військова адміністрація

Над Києвом збито дві крилаті ракети - військова адміністрація

Шмигаль: Наразі бомблять наш газовидобуток, бомблять наші підприємства у Дніпрі, "Південмаш"

ОСТАННЄ

У "Дії" запустили функцію отримання виписки про місце проживання

Київ передасть партію допомоги для деокупованого Херсону – Кличко

Постраждалих від удару по Дніпру вже 14 - голова ОВА

Окупанти завдали ударів по критичній інфраструктурі в Ізюмському районі, троє постраждалих – голова Харківської ОВА

"Укрзалізниця" запускає благодійний продаж квитків на перший потяг до Севастополя

Кількість постраждалих від удару по Дніпру зросла до 8 - мер

Усі сторони погодилися продовжити Стамбульську зернову ініціативу, повідомив генсек ООН

За минулу годину над Києвом збито дві ракети та один Shahed - КМВА

Над Київським водосховищем збито два безпілотники "Shahed" - Київська військова адміністрація

У Дніпрі п'ятеро постраждалих унаслідок ракетного удару - голова ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА