У Куп'янську під обстрілом окупантів загинула жінка, в районі троє поранених

Один мирний житель загинув і троє дістали поранень унаслідок обстрілу російськими окупаційними військами території Куп'янського району Харківської області у середу, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, в Куп'янському районі з пораненнями госпіталізовані двоє чоловіків 63 та 52 років і жінка 73 років. За інформацією прокуратури, у Куп'янську внаслідок російського обстрілу, на жаль, загинула жінка. Ворожий снаряд влучив у будинок", - написав Синєгубов у телеграмі.

За його словами, протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали Куп'янськ, Вовчанськ та інші населені пункти Куп'янського та Чугуївського районів Харківської області, розташовані поблизу лінії зіткнення.