Події

08:49 17.11.2022

На Харківщині через ворожі обстріли горіли склади

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На Харківщині через ворожі обстріли горіли склади

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд, 5 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема пожежі, пов'язаної з веденням бойових дій.

"Пожежа, спричинена попаданням ворожих снарядів, сталася у Куп'янському районі. На території одного з підприємств горіли 2 складські будівлі на загальній площі 1500 кв.м. З вогнем боролися рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини, яким також допомагали колеги із Закарпаття" , – повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Рятувальники двічі виїжджали на перевірку після ворожого обстрілу. На території Наталинської громади в полі виявили залишки ворожої ракети. А у Вовчанську обстрілами пошкоджено щонайменше 12 приватних домоволодінь. Обійшлося без постраждалих і пожеж.

Крім того, рятувальники 1 раз виїжджали для проведення аварійно-рятувальних робіт та 10 разів – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам. У Основ'янському та Новобаварському районах рятувальники за допомогою пересувних електростанцій забезпечували функціонування об'єктів критичної інфраструктури

За добу піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знешкодили 349 вибухонебезпечних предметів.

Жителям деокупованих Куп'янська та Ізюму рятувальники доставили 24 тонни питної води.

 

 

Теги: #пожежі #харківська_область

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