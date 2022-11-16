На Сумщині правоохоронці затримали зловмисників за нелегальне перевезення громадян України та Росії на територію РФ

У Сумській області правоохоронці викрили схему та затримали зловмисників за нелегальне перевезення громадян України та Росії на територію РФ, повідомила пресслужба міністерства внутрішніх справ.

"У Сумській області прикордонники разом із співробітниками Служби безпеки України та Національної поліції затримали осіб, які переправляли нелегалів через державний кордон України на територію Росії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "послуга" з нелегального перевезення коштувала до $1500 США.

"Серед клієнтів зловмисників були як громадяни України, так і країни-агресора", - повідомили у пресслужбі відомства.

У МВС зазначили, що під час обшуку квартир та автомобілів фігурантів правоохоронці виявили мобільні телефони, гроші та документи з доказами їхньої протиправної діяльності.

Повідомляється, що чотирьом організаторам оголосили про підозру, слідчі дії тривають.