Події

20:15 16.11.2022

Зеленському пропонували евакуювати Київ у перший день ракетних ударів

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Зеленському пропонували евакуювати Київ у перший день ракетних ударів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому надійшла пропозиція евакуювати населення Києва після першого російського ракетного удару по столиці.

"Коли був перший ракетний удар по Києву, була пропозиція евакуювати столицю – усе населення, закрити всю інфраструктуру, магазини, вимкнути всю електрику. Виходячи з того, що могло не бути світла, питної води. Це було в перший день ракетних ударів", - заявив Зеленський в інтерв'ю українським ЗМІ в середу.

Водночас глава держави не назвав ініціаторів пропозиції щодо евакуації столиці.

Але, за його словами, він поставив зустрічне запитання: "А коли будуть ракетні удари по всій країні, куди ми її будемо евакуювати? В Польщу, Румунію?".

"Ви можете вийти і сказати – сьогодні прилетіла ракета, нам здається, що це буде і завтра. Якби не було людей в Україні – ми б її втратили. Ви вважаєте, що країну мають захищати люди з автоматами? У них немає дружин і дітей? Для них мотивація - це їхні сім'ї. А якщо їхні сім'ї виїхали, що вони захищають? Так, вони будуть землю захищати. Якби не було людей в Україні - ми втратили б нашу державу", - зазначив він.

"На Донбасі всюди, де немає нічого, – немає людей. Це не живий щит…", – резюмував Зеленський.

 

Теги: #евакуація #київ #пропозиція

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