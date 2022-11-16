Події

19:32 16.11.2022

ВР має намір удосконалити службу в органах місцевого самоврядування

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ВР має намір удосконалити службу в органах місцевого самоврядування

Верховна Рада має намір удосконалити процедури відбору та проходження служби в органах місцевого самоврядування.

За відповідний законопроєкт №6504 "Про службу в органах місцевого самоврядування" у першому читанні проголосували парламентарії на пленарному засіданні Верховної Ради в середу, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") у телеграм-каналі.

Законопроєкт, зокрема, передбачає зміни щодо розмежування статусу службовців та виборних посадових осіб місцевого самоврядування; закріплення принципу політичної неупередженості службовців із збереженням за ними конституційного права обиратися та гарантій, передбачених законодавством; проведення відкритих конкурсів на посади службовців місцевого самоврядування, а також щорічне оцінювання результатів їхньої службової діяльності.

Проєкт закону також передбачає внесення змін до законів "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про державну службу".

 

Теги: #рада #самоврядування

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