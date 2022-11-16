Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні ще на 90 діб

Верховна Рада продовжила термін воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб - до 19 лютого 2023 року.

Ухвалення відповідних законопроєктів №8189 та №8190 про затвердження відповідних указів президента підтримали 294 та 297 депутатів на пленарному засіданні в середу, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Верховна Рада продовжила термін дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 діб до 19 лютого 2023 року. Це вже п'яте голосування парламенту за воєнний стан із початку війни: 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня і сьогодні. Цього разу питання ніхто не доповідав (зазвичай це робив голова РНБО Олексій Данілов)", - написав він у своєму телеграм-каналі.