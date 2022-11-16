Події

15:04 16.11.2022

На засіданні Ставки верховного головнокомандувача обговорили посилення захисту інфраструктури

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На засіданні Ставки верховного головнокомандувача обговорили посилення захисту інфраструктури

Президент України Володимир Зеленський у середу провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Учасники проаналізували інформацію щодо характеру ушкоджень, завданих нещодавніми російськими ракетними ударами, та розглянули перебіг ліквідації наслідків цих терористичних атак. Також було обговорено посилення захисту об'єктів критичної інфраструктури та підвищення ефективності роботи протиповітряної оборони України", - йдеться у повідомленні.

Крім того, члени ставки розглянули прогнози розвитку оперативної ситуації на фронті з урахуванням змін на південному напрямку. Було ухвалено рішення в контексті подальшої деокупації українських територій. Окремо було проаналізовано темпи та обсяги ремонту техніки та озброєння і забезпечення військ усім необхідним для проходження зимового періоду.

 

Теги: #ставка #головнокомандувач

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