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09:39 16.11.2022

Окупанти втратили за добу в Україні майже 630 військових та десять артсистем, збито 75 ракет та 14 безпілотників – Генштаб ЗСУ

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Окупанти втратили за добу в Україні майже 630 військових та десять артсистем, збито 75 ракет та 14 безпілотників – Генштаб ЗСУ

Бойові втрати російської окупаційної армії за минулу добу становили майже 630 осіб особового складу, а з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок середи, 16 листопада, становлять орієнтовно 82 тис. 710 осіб, повідомляється у фейсбуці Генерального штабу Збройних сил України.

Крім того, за минулу добу РФ втратила в Україні 10 танків та 24 бойові броньовані машини (ББМ), а з початку повномасштабного вторгнення – 2 871 та 5 797 одиниць відповідно.

За добу в Україні було знищено 10 артилерійських систем окупантів, 1 засіб протиповітряної оборони та 9 одиниць автомобільної техніки (зокрема цистерни з паливно-мастильними матеріалами). Збито 14 безпілотників оперативно-тактичного рівня противника та 75 крилатих ракет.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 1 860 артсистем, 393 реактивні системи залпового вогню, 209 засобів протиповітряної оборони, 4 360 автомобілів та автоцистерн, 160 одиниць спецтехніки та 16 суден. Знищено 278 літаків та 261 вертоліт, збито 1 525 безпілотників та 474 крилаті ракети.

Найбільших втрат противник зазнав у четвер на лиманському, авдіївському та бахмутському напрямках.

У Генштабі наголосили, що дані уточнюються.

 

Теги: #війна #генштаб_зсу

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