Події

08:07 16.11.2022

США запровадили санкції проти виробників іранських дронів та транспортувальників їх до РФ – Маркарова

1 хв читати
США запровадили санкції проти виробників іранських дронів та транспортувальників їх до РФ – Маркарова

Мінфін США запровадив санкції проти компаній за виробництво та постачання безпілотників з Ірану до РФ, заявила посол України в США Оксана Маркарова.

" Сьогодні OFAC Мінфіну США (OFAC) запровадило санкції проти виробників дронів в Ірані - "Shahed Aviation Industries Research Center", компаніям, що пересилали дрони в росію "Success Aviation Services FZC" та " Jet Global DMCC", злочинців з ПВК Вагнер, які причетні до купівлі та застосування дронів проти України", – написала вона на фейсбук-сторінці.

За словами Маркарової, санкції стосуються всього ланцюжка: від розробки та виробництва до закупівлі та використання іранських дронів.

"Санкції поширюються на всі міжнародні компанії, причетні до передачі дронів РФ", - додала посол.

 

 

 

Теги: #сша #росія #санкції #дрони

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:51 16.11.2022
Байден запропонував Польщі допомогу у розслідуванні причин вибуху на польсько-українському кордоні

Байден запропонував Польщі допомогу у розслідуванні причин вибуху на польсько-українському кордоні

08:03 16.11.2022
Трамп подав документи на реєстрацію кандидатом у президенти США під час виборів 2024 року

Трамп подав документи на реєстрацію кандидатом у президенти США під час виборів 2024 року

07:04 16.11.2022
Бездіяльність у відповідь на теракти РФ призведе до їхнього збільшення - Арахамія

Бездіяльність у відповідь на теракти РФ призведе до їхнього збільшення - Арахамія

19:58 15.11.2022
Атаки РФ не зламають волю України, США будуть поряд - Блінкен

Атаки РФ не зламають волю України, США будуть поряд - Блінкен

09:03 15.11.2022
Пекін проти виключення Росії з G20 та інших міжнародних форматів

Пекін проти виключення Росії з G20 та інших міжнародних форматів

22:02 14.11.2022
РФ має залишити всі захоплені в Україні території, компроміси неможливі

РФ має залишити всі захоплені в Україні території, компроміси неможливі

19:33 14.11.2022
США запровадили санкції проти російського розробника мікросхем "Міландр" і пов'язаних із ним юросіб

США запровадили санкції проти російського розробника мікросхем "Міландр" і пов'язаних із ним юросіб

19:18 14.11.2022
США запроваджують санкції проти 14 фіз- та 28 юросіб, пов'язаних із нелегальними схемами постачання технологій для російського ВПК

США запроваджують санкції проти 14 фіз- та 28 юросіб, пов'язаних із нелегальними схемами постачання технологій для російського ВПК

18:57 14.11.2022
У світі вистачить місця і можливостей для процвітання і США, і КНР - Сі Цзіньпін

У світі вистачить місця і можливостей для процвітання і США, і КНР - Сі Цзіньпін

18:57 14.11.2022
Демократи продовжують скорочувати відставання від республіканців у боротьбі за Палату представників

Демократи продовжують скорочувати відставання від республіканців у боротьбі за Палату представників

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росія своїми ракетними атаками винна в ексцесах в інших країнах – Подоляк

Окупанти втратили за добу в Україні майже 630 військових та десять артсистем, збито 75 ракет та 14 безпілотників – Генштаб ЗСУ

Більшість абонентів підключено до енергомережі - Зеленський

За добу ЗС України відбили атаки ворога в районі дев’яти населених пунктів у Донецькій області, завдали 17 ударів по позиціях противника

Україні потрібно підготуватися щонайменше до кількох важких днів із енергопостачанням

ОСТАННЄ

Керівник СБУ: Працюємо над встановленням обставин і конкретних виконавців ракетних ударів по Україні

Росія своїми ракетними атаками винна в ексцесах в інших країнах – Подоляк

На Харківщині відновлено електропостачання більшості споживачів – Синєгубов

Ворожу атаку на критичну інфраструктуру Києва у вівторок було зупинено силами ППО - Кличко

Блінкен і Кулеба обговорили вибух на сході Польщі

Київ та низка областей підключені до енергопостачання, відновлювальні роботи у інших регіонах тривають – К. Тимошенко

Прем'єр міністр Нідерландів про падіння ракети в Польщі: цього не сталося б, якби не ракетні удари РФ по Україні

В ОДЕСІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

РФ під час ударів по Україні 15 листопада витратила більшу частину високоточної зброї, що залишилася, - ISW

Лідери НАТО та G7 на полях саміту G20 на Балі заявили, що засуджують "варварські ракетні удари" РФ по Україні та пропонують Польщі допомогу у розслідуванні вибухів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА