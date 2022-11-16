США запровадили санкції проти виробників іранських дронів та транспортувальників їх до РФ – Маркарова

Мінфін США запровадив санкції проти компаній за виробництво та постачання безпілотників з Ірану до РФ, заявила посол України в США Оксана Маркарова.

" Сьогодні OFAC Мінфіну США (OFAC) запровадило санкції проти виробників дронів в Ірані - "Shahed Aviation Industries Research Center", компаніям, що пересилали дрони в росію "Success Aviation Services FZC" та " Jet Global DMCC", злочинців з ПВК Вагнер, які причетні до купівлі та застосування дронів проти України", – написала вона на фейсбук-сторінці.

За словами Маркарової, санкції стосуються всього ланцюжка: від розробки та виробництва до закупівлі та використання іранських дронів.

"Санкції поширюються на всі міжнародні компанії, причетні до передачі дронів РФ", - додала посол.