Із шахт Кривбасу виведені всі 566 шахтарів, які залишилися під землею через ракетний удар

566 шахтарів, які залишилися під землею у шахтах Кривбасу внаслідок ракетного удару, виведені на поверхню, повідомив керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

"Рятувальна операція по шахтарям Кривбасу закінчилася. З шахт виведені всі 566 шахтарів, що залишилися під землею внаслідок ракетного удару. Дякую гірничорятувальникам та колективам шахт, що були на поверхні", - написав Вілкул у телеграмі у вівторок.

За його словами, рятувальна операція тривала близько чотирьох годин.