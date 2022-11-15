Події

20:17 15.11.2022

Із шахт Кривбасу виведені всі 566 шахтарів, які залишилися під землею через ракетний удар

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Із шахт Кривбасу виведені всі 566 шахтарів, які залишилися під землею через ракетний удар

566 шахтарів, які залишилися під землею у шахтах Кривбасу внаслідок ракетного удару, виведені на поверхню, повідомив керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

"Рятувальна операція по шахтарям Кривбасу закінчилася. З шахт виведені всі 566 шахтарів, що залишилися під землею внаслідок ракетного удару. Дякую гірничорятувальникам та колективам шахт, що були на поверхні", - написав Вілкул у телеграмі у вівторок.

За його словами, рятувальна операція тривала близько чотирьох годин.

 

 

 

Теги: #вілкул #порятунок #шахтарі

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