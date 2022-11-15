Харків і область повністю знеструмлені, швидше за все, до ранку

Усі населені пункти Харківської області знеструмлені внаслідок обстрілу російськими окупантами, зафіксовано шість влучень у об'єкти критичної інфраструктури, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У нас було 2 прильоти в Харків, 4 об'єкти у Чугуївському районі. Все це об'єкти критичної енергетичної інфраструктури.... Світла немає ні в Харкові, ні в області, ні в одному населеному пункті", - сказав Синєгубов в ефірі ICTV.

За його словами, зараз ушкодження вивчаються, після чого можна буде говорити про терміни їх усунення.

Синєгубов спрогнозував, що, швидше за все, електрики не буде до ранку, але зазначив, що ці терміни дуже приблизні, оскільки фахівці ще аналізують характер завданих ушкоджень. Крім того, ситуацію ускладнює знову оголошена повітряна тривога, яка не дозволяє розпочати відновлювальні роботи у повному обсязі.