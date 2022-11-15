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11:52 15.11.2022

Голова Нацполіції: 166 арештованих із Херсона, яких випустили окупанти, затримано та повернуто до СІЗО

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Голова Нацполіції: 166 арештованих із Херсона, яких випустили окупанти, затримано та повернуто до СІЗО

Голова Національної поліції України Ігор Клименко повідомив про затримання та повернення до СІЗО Миколаївської та Одеської областей 166 осіб, яких тримали в ізоляторі Херсона та яких окупанти випустили на волю під час визволення міста українськими військовими.

"Наразі підтверджено інформацію про затримання та повернення до СІЗО у Миколаївській та Одеській областях 166 ув'язнених", - сказав голова Нацполіції в ефірі національного телемарафону у вівторок.

За його словами, поліція за цим напрямом працює на всій території України та разом із Міністерством юстиції та Офісом генпрокурора уточнює списки людей, яких окупанти випустили із СІЗО. Клименко звернув увагу, що кількість ув'язнених, серед яких є засуджені до довічного ув'язнення, ще уточнюють, інформацію збирають в онлайн-режимі.

Голова Нацполіції розповів, що на території Херсонського СІЗО було знайдено особисті справи ув'язнених. "Цю інформацію оперативно передано до штабу Національної поліції, на блокпости, до регіональних підрозділів поліції для того, щоб цих людей найближчими годинами і днями ми могли повернути до місць позбавлення волі", - зазначив Клименко.

Він пояснив, що йдеться про приблизно 450 арештованих та ув'язнених.

Теги: #херсон #поліція

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