РФ має залишити всі захоплені в Україні території, компроміси неможливі

Українські військові мають намір звільнити всю українську територію від окупації РФ і не ухвалять жодних компромісних рішень, заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний під час телефонної розмови з головою об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі.

"Запевнив, що ми будемо боротися, доки стане сил. Наша мета - звільнити всю українську землю від російської окупації. Ми не зупинимося на цьому шляху за жодних умов. Українські військові не приймуть ніяких перемовин, домовленостей чи компромісних рішень. Умова для переговорів одна - росія має залишити всі захоплені території", - написав Залужний у понеділок у телеграмі за підсумками переговорів.

Він повідомив, що поінформував американського колегу про оперативну обстановку та першочергові потреби Сил оборони.

"Ситуація на фронті стабільна та контрольована. Ми уважно відслідковуємо дії противника на кордоні з республікою білорусь і будуємо надійний щит для захисту України з півночі. Сили оборони, попри шалений опір окупаційних військ, продовжують наступальні дії на Харківському напрямку", - розповів головнокомандувач ЗСУ.

"Ворог активно атакує на рубежах Білогорівка-Соледар-Бахмут-Майорськ та Авдіївка-Опитне-Водяне-Піски-Мар‘їнка-Павлівка, але успіху не має. Ми тримаємо оборону завдяки стійкості наших передових підрозділів та боєздатним резервам. На Херсонському напрямку проводимо стабілізаційні дії та укріплюємо рубежі оборони", - додав Залужний.