Події

20:45 14.11.2022

Війна в Україні забрала життя щонайменше 6557 цивільних, ще 10074 поранено

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Війна в Україні забрала життя щонайменше 6557 цивільних, ще 10074 поранено

Втрати серед цивільних осіб з 24 лютого, коли Росія розпочала війну проти України, до 13 листопада склали 16631 цивільного (тижнем раніше – 16462), зокрема 6557 загиблих (6490), повідомило управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) у понеділок.

"Причиною більшої частини зафіксованих випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування зброї вибухової дії з великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", – наголошується в документі щодо даних ООН.

Це стосується, наприклад, таких населених пунктів як Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська обл.), Лисичанськ, Попасна та Сєверодонецьк (Луганська обл.), де, за повідомленнями, зафіксовано численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб.

За підтвердженими даними ООН, загинуло 2559 чоловіків, 1752 жінки, 204 хлопчики та 170 дівчаток, тоді як стать 34 дітей та 1838 дорослих поки не вдалося встановити.

Серед 10074 поранених – 297 хлопчиків та 208 дівчаток, а також 245 дітей, стать яких поки що не вдалося встановити.

Порівняно з даними на 6 листопада, загинуло п'ятеро дітей та ще п'ятеро було поранено.

Якщо раніше зведення УВКПЛ ООН про кількість втрат виходило щодня, а потім лише у робочі дні, то з липня воно стало щотижневим. У цьому зведенні, як і в попередньому, наведено дані за місяцами.

Згідно з ними, найбільш смертоносним місяцем для цивільних осіб залишається березень – щонайменше 3326 загиблих. У квітні, згідно з публікацією УВКПЛ, кількість смертей цивільних через війну знизилася до 702, у травні – до 473, у червні – до 374 та у липні – до 360. За перші п'ять днів війни з 24 до 28 лютого загинуло 355 осіб, за серпень – 305, за вересень – 312, за жовтень – 284, за перші 14 днів листопада – 66, зазначає ООН.

Кількість поранених у вересні – 926 – виявилася вищою за показник жовтня – 783 та серпня – 895 і трохи нижчою за показники попередніх місяців: липень – 1100, червень – 1030, травень – 1016, тоді як у квітні та березні було поранено відповідно 1254 та 24.

Згідно зі зведенням, у листопаді від зброї вибухової дії з великою зоною ураження померла 61 людина і ще 173 були поранені, тоді як від мін і вибухонебезпечних наслідків війни загинуло 5 і було поранено 25 осіб (11% загальних втрат).

На контрольовані урядом території, за даними ООН, у листопаді припало 81% жертв.

У зведенні традиційно зазначено, що зростання показників до попереднього зведення не слід зараховувати тільки на випадки після 6 листопада, оскільки протягом цього періоду Управління верифікувало кілька випадків за попередні дні.

 

 

Теги: #оон #україна #жертви

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