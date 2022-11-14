Українці мають самі вирішувати, що для них перемога у війні з РФ - Боррель

Українці самі повинні вирішувати, що для них означає перемога у війні з РФ, заявив верховний представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

"Як я сказав, українці мають вирішувати, що для них означає перемога. Країна, яку руйнують – це Україна. Мерзнуть українці. 7 млн людей, які залишили Україну – це українці. Зазнають митарств. Тож мають вирішувати українці. Це логічно. Як я можу говорити українцям, що вони мають робити? - сказав Боррель на пресконференції після закінчення засідання Європейської ради з питань закордонних справ у Брюсселі у понеділок.

Він запевнив, що ЄС підтримає Україну.

Крім того, голова дипломатії ЄС наголосив, що в Херсоні армія РФ зазнала великої поразки. "Відведення від Херсона показує, що російська армія вже зазнала великої поразки. Вони вийшли без бою - можливо, щоб уникнути, щоб з ними трапилося щось гірше. Але вони відступили", - сказав Боррель.