У Херсоні з'являться пункти допомоги жителям – нарада у Зеленського

У Херсоні створюватимуть пункти допомоги жителям за прикладом Харківської області, повідомив президент України Володимир Зеленський на нараді на деокупованій території Херсонщини.

Як повідомляє в понеділок пресслужба Офісу президента, голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич поінформував президента про стан об'єктів критичної інфраструктури та систем життєзабезпечення міста. У Херсоні нині проживає 70-80 тисяч людей.

Учасники наради обговорили надання допомоги сусідніми областями, зокрема Миколаївською та Дніпропетровською, у налагодженні логістики та поверненні нормального життя на звільнені території Херсонщини.

У Миколаєві Володимир Зеленський також відвідав гуманітарний штаб, що діє при ОВА і з перших днів повномасштабної російської агресії надає допомогу людям, які її потребують.

Зокрема, за дев'ять місяців серед громад регіону було розподілено понад 4 млн тонн гуманітарної допомоги. Населенню регулярно постачають продуктові та непродуктові набори, теплий одяг, медикаменти та будівельні матеріали для ремонту постраждалих від обстрілів будинків.