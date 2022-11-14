Події

19:01 14.11.2022

У Херсоні з'являться пункти допомоги жителям – нарада у Зеленського

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У Херсоні з'являться пункти допомоги жителям – нарада у Зеленського

У Херсоні створюватимуть пункти допомоги жителям за прикладом Харківської області, повідомив президент України Володимир Зеленський на нараді на деокупованій території Херсонщини.

Як повідомляє в понеділок пресслужба Офісу президента, голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич поінформував президента про стан об'єктів критичної інфраструктури та систем життєзабезпечення міста. У Херсоні нині проживає 70-80 тисяч людей.

Учасники наради обговорили надання допомоги сусідніми областями, зокрема Миколаївською та Дніпропетровською, у налагодженні логістики та поверненні нормального життя на звільнені території Херсонщини.

У Миколаєві Володимир Зеленський також відвідав гуманітарний штаб, що діє при ОВА і з перших днів повномасштабної російської агресії надає допомогу людям, які її потребують.

Зокрема, за дев'ять місяців серед громад регіону було розподілено понад 4 млн тонн гуманітарної допомоги. Населенню регулярно постачають продуктові та непродуктові набори, теплий одяг, медикаменти та будівельні матеріали для ремонту постраждалих від обстрілів будинків.

 

Теги: #херсон #зеленський

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