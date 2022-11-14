Події

15:54 14.11.2022

Російські окупанти обстріляли один з об'єктів критичної інфраструктури Сумщини, троє працівників у лікарні – голова ОВА

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Російські окупанти обстріляли один з об'єктів критичної інфраструктури Сумщини, троє працівників у лікарні – голова ОВА

Російські окупанти вранці обстріляли з САУ один з об'єктів критичної інфраструктури Сумської області, було зафіксовано 19 вибухів на території підприємства, унаслідок чого троє працівників потрапили до лікарні з осколковими пораненнями, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Росіяни знову завдали удару по критичній інфраструктурі Сумської області. Зранку обстріляли з САУ один із об'єктів. Було 19 вибухів по території підприємства. Там якраз працювали робітники. Троє нині в лікарні з осколковими пораненнями. В одного з постраждалих сильно посічені ноги. Були прямі попадання у дах, потрощені всі вікна", - написав він у телеграм-каналі.

Наразі на місці працюють піротехніки, є нерозірвані снаряди.

 

Теги: #сумська_область

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