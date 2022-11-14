Події

14:01 14.11.2022

Очікуємо, що найближчим часом подання електрики до Херсону буде відновлено – Янушевич

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Очікуємо, що найближчим часом подання електрики до Херсону буде відновлено – Янушевич

Першочерговим завданням влади є відновлення електропостачання до міст і сіл Херсонщини, сказав у понеділок голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич під час візиту до міста президента України Володимира Зеленського.

"Наразі всі лінії, які подавали світло до області, зруйновані. 24/7 місцева влада працює спільно з "Укренерго", щоб максимально швидко відновити мережі. Очікуємо, що найближчим часом подання електроенергії буде відновлено", - сказав він.

Його виступ розміщено у телеграм-каналі заступника глави Офісу президента Кирила Тимошенка.

Теги: #херсон #електропостачання

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