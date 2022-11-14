Події

13:13 14.11.2022

У Херсоні з 14 листопада заборонено продаж та виготовлення алкоголю – міськрада

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У Херсоні з 14 листопада заборонено продаж та виготовлення алкоголю – міськрада

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова підписала наказ про заборону з 14 листопада на території Херсону продажу та виготовлення алкоголю, повідомляє пресслужба міськради.

"З 14 листопада 2022 року на території усіх населених пунктів Херсонської міської територіальної громади заборонено виготовлення, перевезення та торгівлю алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі (окрім лікарських та дезінфікуючих засобів), включаючи торгівлю пивом, вином та слабоалкогольними напоями. Заборона діятиме до припинення чи скасування у встановленому порядку воєнного стану або прийняття наказу про втрату чинності даного наказу", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Контролюватимуть дотримання заборони представники підрозділів Національної поліції України, Служби безпеки України, Національної гвардії України, Військової служби правопорядку та інших утворених відповідно до чинного законодавства військових формувань. 

Теги: #херсон #алкоголь #заборона

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