Події

11:14 14.11.2022

В Україні 7,8 тис. шкіл працюють в очному та змішаному форматах, 5,2 тис. – онлайн

1 хв читати
В Україні 7,8 тис. шкіл працюють в очному та змішаному форматах, 5,2 тис. – онлайн

В Україні 7,8 тис. шкіл працюють в очному та змішаному форматах, 5,2 тис. – в онлайн-форматі, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Станом на 14 листопада 2022 року освітній процес відбувається у 12 924 школах: 7 764 школи функціонують у традиційному та змішаному форматах; 5 160 в онлайн-режимі, що на 1 тис. менше, ніж було на початку листопада", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що у школах навчаються 4 млн 31 тис. 537 учнів: очно – 1 013 951; змішано – 1 124 695; дистанційно – 1 892 891 (з них понад 1 млн учнів із Донецької, Запорізької, Луганської, Дніпропетровської, Сумської, Миколаївської, Харківської та Херсонської областей).

У школах також функціонують 25 285 інклюзивних класів, де здобувають освіту майже 40 тис. учнів із особливими освітніми потребами.

Крім того, понад 167 тис. учнів серед переселенців та майже 95 тис. учнів із окупованих територій отримують освітні послуги в закладах загальної середньої освіти, які функціонують.

Згідно з повідомленням, у 9 777 дитячих садках навчаються 686 057 вихованців: очно – 348 163; дистанційно – 255 860; змішано – 82 034.

Теги: #навчання #школи #формат

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:53 09.11.2022
Столтенберг вражений навичками, яких українські військові здобули за кілька тижнів навчання у Великій Британії

Столтенберг вражений навичками, яких українські військові здобули за кілька тижнів навчання у Великій Британії

14:08 05.11.2022
У Польщі почалися військові навчання Puma-22

У Польщі почалися військові навчання Puma-22

07:02 04.11.2022
ВМС Фінляндії проведуть спільні з силами швидкого реагування НАТО навчання у Балтиці

ВМС Фінляндії проведуть спільні з силами швидкого реагування НАТО навчання у Балтиці

10:57 01.11.2022
Школи Київщини 1 та 2 листопада працюватимуть у дистанційному режимі - ОВА

Школи Київщини 1 та 2 листопада працюватимуть у дистанційному режимі - ОВА

07:29 01.11.2022
Українських солдатів навчають користуватися зенітно-ракетними комплексами NASAMS

Українських солдатів навчають користуватися зенітно-ракетними комплексами NASAMS

16:54 31.10.2022
У 28% українських шкіл осінні канікули перенесено на зиму - Шкарлет

У 28% українських шкіл осінні канікули перенесено на зиму - Шкарлет

11:53 31.10.2022
У Полтавській ОВА попереджають про проведення навчальних стрільб

У Полтавській ОВА попереджають про проведення навчальних стрільб

07:27 31.10.2022
Спільні навчання ВПС Південної Кореї та США розпочалися в районі Корейського півострова

Спільні навчання ВПС Південної Кореї та США розпочалися в районі Корейського півострова

07:51 17.10.2022
Країни НАТО розпочинають навчання з ядерного стримування із використанням стратегічних бомбардувальників ВПС США

Країни НАТО розпочинають навчання з ядерного стримування із використанням стратегічних бомбардувальників ВПС США

19:32 16.10.2022
Бундесвер планує навчити 5 тис. українських військових

Бундесвер планує навчити 5 тис. українських військових

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Не даємо прорвати нашу оборону на Донеччині

Зеленський: На саміті G-20 ми дамо відповіді на питання, що зараз звучать

На Херсонщині російська армія залишила такі ж звірства, що й в інших регіонах України - Зеленський

У Мелітополі було чути гучний вибух

Окупанти нарощують угруповання в Мелітополі та залишають Каховку та Таврійськ

ОСТАННЄ

Рада ЄС з питань закордонних справ схвалить рішення створити навчальну місію для української армії – Боррель

Мінприроди планує створити Держагентство заповідної справи для розвитку національних парків

Владі відомі майже всі прізвища педагогів-колаборантів, вони відповідатимуть перед законом - Шкарлет

Українців немає серед постраждалих унаслідок вибуху у Стамбулі - МЗС

Жителя Донецька, який брав участь у захопленні Маріуполя як навідник танка, засуджено до 12 років позбавлення волі

В Ірпені розпочали будівництво модульного містечка на території санаторію "Ластівка"

Ткаченко: У разі встановлення автентичності відео закликаємо вжити негайних процесуальних дій стосовно керівників УПЦ (МП)

За добу окупанти втратили 510 людей особового складу

Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 2 863 воєнні злочини

На Харківщині через обстріл горіли навчальний заклад і котельня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА