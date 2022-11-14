В Україні 7,8 тис. шкіл працюють в очному та змішаному форматах, 5,2 тис. – онлайн

В Україні 7,8 тис. шкіл працюють в очному та змішаному форматах, 5,2 тис. – в онлайн-форматі, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Станом на 14 листопада 2022 року освітній процес відбувається у 12 924 школах: 7 764 школи функціонують у традиційному та змішаному форматах; 5 160 в онлайн-режимі, що на 1 тис. менше, ніж було на початку листопада", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що у школах навчаються 4 млн 31 тис. 537 учнів: очно – 1 013 951; змішано – 1 124 695; дистанційно – 1 892 891 (з них понад 1 млн учнів із Донецької, Запорізької, Луганської, Дніпропетровської, Сумської, Миколаївської, Харківської та Херсонської областей).

У школах також функціонують 25 285 інклюзивних класів, де здобувають освіту майже 40 тис. учнів із особливими освітніми потребами.

Крім того, понад 167 тис. учнів серед переселенців та майже 95 тис. учнів із окупованих територій отримують освітні послуги в закладах загальної середньої освіти, які функціонують.

Згідно з повідомленням, у 9 777 дитячих садках навчаються 686 057 вихованців: очно – 348 163; дистанційно – 255 860; змішано – 82 034.