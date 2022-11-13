Події

20:31 13.11.2022

До 81 зросла кількість постраждалих під час вибуху в Стамбулі, шестеро загинули

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До 81 зросла кількість постраждалих під час вибуху в Стамбулі, шестеро загинули

До 81 людини збільшилася кількість постраждалих, під час вибуху в центрі Стамбула, шестеро загинули, повідомляють турецькі ЗМІ з посиланням на віцепрезидента країни Фуата Октая.

Раніше надходили дані про 53 поранених і шести загиблих.

Октай також зазначив, що вибух, що стався, розцінюється як теракт, його, ймовірно, здійснила жінка.

"Ми вважаємо, що це терористичний акт", – сказав віцепрезидент.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган засудив напад і заявив, що "влада встановить особи тих, хто вчинив цей жахливий напад".

Вибух пролунав у центрі Стамбула, на жвавій вулиці Істікляль, у неділю. Він стався поблизу площі Таксим у районі Бейоглу. Це один із найпопулярніших серед туристів районів міста.

 

 

Теги: #стамбул #вибух

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