Події

20:17 13.11.2022

Окупанти нарощують угруповання в Мелітополі та залишають Каховку та Таврійськ

1 хв читати
Окупанти нарощують угруповання в Мелітополі та залишають Каховку та Таврійськ

Нарощування угруповання окупаційних військ відзначається в районі м.Мелітополь Запорізької області, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України на фейсбук-сторінці.

"По периметру міста будуються укріплення та фортифікаційні споруди. Цивільним заборонено наближатися до району аеродрому. До міста прибувають колони з боку міста Токмак", - йдеться у повідомленні.

Водночас в окупованих містах Каховка, Таврійськ та Нова Каховка Херсонської області на лівому березі р.Дніпро спостерігається зменшення кількості особового складу противника. "У містах залишається мінімальна кількість окупантів, вулицями пересуваються патрулі", - розповіли у Генштабі.

Російські окупанти зосереджують зусилля на стримуванні дій українських сил оборони на окремих напрямках, продовжують обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра, а також ведуть наступальні дії на бахмутському, авдіївському та новопавлівському напрямках.

З метою поповнення втрат ворог продовжує підготовку мобілізованого особового складу у військових навчальних закладах, центрах підготовки та подальше переміщення цих осіб до районів ведення бойових дій, йдеться у зведенні.

У військових комісаріатах Брестської області (Білорусь) з 7 до 11 листопада уточнювали особисті дані чоловіків призовного віку.

"Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів, зокрема із застосуванням ударних БпЛА з території та повітряного простору республіки Білорусь", - розповіли в Генштабі.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:26 13.11.2022
Окупанти завдали один ракетний та шість авіаударів по Україні за добу

Окупанти завдали один ракетний та шість авіаударів по Україні за добу

19:06 13.11.2022
ЗС України за добу завдали ударів по 20 місцях скупчення окупантів та їх техніки

ЗС України за добу завдали ударів по 20 місцях скупчення окупантів та їх техніки

09:00 13.11.2022
За добу ЗС України знищили 650 людей особового складу агресора, 12 броньованих машин

За добу ЗС України знищили 650 людей особового складу агресора, 12 броньованих машин

07:23 13.11.2022
У Брестській області Білорусі посилюється соціальна напруга в районах розміщення підрозділів військ РФ, що прибувають туди

У Брестській області Білорусі посилюється соціальна напруга в районах розміщення підрозділів військ РФ, що прибувають туди

07:13 13.11.2022
ЗС України відбили ворожі атаки в районах 12 населених пунктів

ЗС України відбили ворожі атаки в районах 12 населених пунктів

19:18 12.11.2022
Російські військові зміцнюють оборонні рубежі на лівому березі Дніпра та продовжують наступальні дії на бахмутському, авдіївському та новопавлівському напрямках

Російські військові зміцнюють оборонні рубежі на лівому березі Дніпра та продовжують наступальні дії на бахмутському, авдіївському та новопавлівському напрямках

19:06 12.11.2022
Дисципліна російських солдатів погіршується, окупанти запровадили в Генічеську "сухий закон"

Дисципліна російських солдатів погіршується, окупанти запровадили в Генічеську "сухий закон"

07:13 12.11.2022
Окупанти використовують будівлі релігійних та освітніх закладів для розміщення військової техніки на окупованих територіях

Окупанти використовують будівлі релігійних та освітніх закладів для розміщення військової техніки на окупованих територіях

07:10 12.11.2022
Минулої доби ворог завдав 4 ракетні і 23 авіаційні удари по населених пунктах України

Минулої доби ворог завдав 4 ракетні і 23 авіаційні удари по населених пунктах України

19:26 11.11.2022
Окупанти завдали три ракетні та дев’ять авіаударів по території України, здійснили понад десять обстрілів із РСЗВ

Окупанти завдали три ракетні та дев’ять авіаударів по території України, здійснили понад десять обстрілів із РСЗВ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У СБУ вивчають відео з храму Києво-Печерської Лаври, де співали пісні на славу РФ

За добу ЗС України знищили 650 людей особового складу агресора, 12 броньованих машин

У Брестській області Білорусі посилюється соціальна напруга в районах розміщення підрозділів військ РФ, що прибувають туди

ЗС України відбили ворожі атаки в районах 12 населених пунктів

У Запоріжжі евакуювали місцевих жителів після чергової атаки окупантів

ОСТАННЄ

Українські військові відновили контроль над селом Макіївка

До 81 зросла кількість постраждалих під час вибуху в Стамбулі, шестеро загинули

Жителів Херсона просять не відвідувати центр міста у понеділок через роботу вибухотехніків

На пропускному пункті "Лужанка" виявлено понад 150 000 пачок контрабандних тютюнових виробів

У СБУ вивчають відео з храму Києво-Печерської Лаври, де співали пісні на славу РФ

У Рівненській області розпочав роботу новий підрозділ патрульної поліції

У центрі Стамбула прогримів вибух, є постраждалі - ЗМІ

США, Японія та Південна Корея попередили, що КНДР отримає рішучу відповідь у разі проведення ще одного ядерного випробування

Окупанти завдали ракетного удару по Кураховому, одна людина поранена, пошкоджено житлові будинки та адмінбудівлю - голова Донецької ОВА

У Херсонській області введено тимчасову заборону на користування водним транспортом

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА