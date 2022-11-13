Окупанти нарощують угруповання в Мелітополі та залишають Каховку та Таврійськ

Нарощування угруповання окупаційних військ відзначається в районі м.Мелітополь Запорізької області, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України на фейсбук-сторінці.

"По периметру міста будуються укріплення та фортифікаційні споруди. Цивільним заборонено наближатися до району аеродрому. До міста прибувають колони з боку міста Токмак", - йдеться у повідомленні.

Водночас в окупованих містах Каховка, Таврійськ та Нова Каховка Херсонської області на лівому березі р.Дніпро спостерігається зменшення кількості особового складу противника. "У містах залишається мінімальна кількість окупантів, вулицями пересуваються патрулі", - розповіли у Генштабі.

Російські окупанти зосереджують зусилля на стримуванні дій українських сил оборони на окремих напрямках, продовжують обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра, а також ведуть наступальні дії на бахмутському, авдіївському та новопавлівському напрямках.

З метою поповнення втрат ворог продовжує підготовку мобілізованого особового складу у військових навчальних закладах, центрах підготовки та подальше переміщення цих осіб до районів ведення бойових дій, йдеться у зведенні.

У військових комісаріатах Брестської області (Білорусь) з 7 до 11 листопада уточнювали особисті дані чоловіків призовного віку.

"Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів, зокрема із застосуванням ударних БпЛА з території та повітряного простору республіки Білорусь", - розповіли в Генштабі.