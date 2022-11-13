У СБУ вивчають відео з храму Києво-Печерської Лаври, де співали пісні на славу РФ

У Службі безпеки України заявляють, що вивчають всі деталі інциденту, що стався в одному із храмів Києво-Печерської Лаври, де співали пісні, що вихваляють "русскій мір".

Як повідомляється в телеграм-каналі спецслужби в неділю, ця ситуація не залишиться без відповідної реакції.

"Ті, хто в умовах повномасштабної війни, яку розв'язала Росія проти України, чекає на "пробудження матінки-русі", мають розуміти, що це шкодить безпеці та інтересам України і наших громадян. І ми не допустимо таких проявів", - заявив керівник СБУ Василь Малюк.

Раніше священик Михайло Омелян на своїй сторінці в Facebook опублікував відео з храму, за його словами, з Києво-Печерської Лаври, на якому нібито під час богослужіння 12 листопада парафіяни співали пісню, що прославляє державу-агресора.

"На території Києво-Печерської Лаври у 262-й день повномасштабного російського вторгнення моляться за Росію... Наші захисники Батьківщини віддають своє життя, захищаючи державу і народ, а в УПЦ, та що ніби не МП, та що зрадила Україну і зараз намагається відбілитися від крові гуманітарною "допомогою" – все ще досі моляться за Росію... Відео отримав від випускника КПБА, який з друзями зайшов в храм Всіх святих печерських у Лаврі", - написав Омелян.