Події

13:47 13.11.2022

Російські окупанти вкрали єнота з Херсонського зоопарку - UAnimals

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Російські окупанти вкрали єнота з Херсонського зоопарку - UAnimals

Російські окупанти викрали єнота з Херсонського зоопарку.

Як повідомив засновник руху UAnimals Олександр Тодорчук, тварина була викрадена не рядовими російськими солдатами, а представниками військового командування.

"Єнота із зоопарку Херсона вкрав не просто якийсь дурний солдат, а саме російське командування", - написав Тодорчук у Фейсбуці.

За його словами, велика частина колекції зоопарку була вивезена на територію тимчасово окупованого Кримського півострова. "У Крим вони вивезли більшу частину колекції зоопарку: від лами і вовка до віслюка і білок", - наголосив Тодорчук.

Раніше в соцмережах з'явилася інформація про викрадення російськими окупантами єнота і кількох інших тварин.

 

Теги: #херсон #зоопарк #єнот

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