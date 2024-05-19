В Київському зоопарку відбулося урочисте відкриття дитячої гірки – подарунок від посольства В’єтнaму в Україні.

16 травня 2024 року в Київському зоопарку відбулася урочиста церемонія відкриття дитячої гірки у вигляді скульптури "Черепаха", яка уособлює собою символ столиці В’єтнаму - Ханой.



Цей проєкт є творчістю як в’єтнамських, так і українських дизайнерів. Українські творці зробили його в національному стилі В’єтнаму.

На урочистому відкритті були присутні поважні гості – представники дипломатичних місій іноземних держав, акредитованих в Україні, високопосадовці парламенту, члени в’єтнамської громади, солдати і офіцери, які брали участь у бойових діях у В'єтнамі, освітяни та культурні діячі.

З вітальним словом до гостей звернувся Надзвичайний і Повноважний Посол Соціалістичної Республіки В’єтнам в Україні та Республіці Молдова д-р Нгуєн Хоан Тхань.

"Ми раді урочистому відкриттю нової «дитячої гірки» в Київському зоопарку. Це буде місце, де діти зможуть весело проводити час у зоопарку з батьками. У військовий час зоопарк – це місце, де люди можуть відновити рівновагу після сирен і вибухів. Посольство В’єтнаму в Україні дуже пишається тим, що завершило скромний проєкт у співпраці з нашими українськими друзями, щоб допомогти киянам подолати сьогоднішній важкий час," - зазначив посол.

Як виявилось, проєкт було задумано ще до активних військових дій.

"Проєкт виник із моєї зустрічі з мером Києва перед війною. Тоді ми якраз думали зробити щось, щоб продемонструвати дружбу між Ханоєм і Києвом. Сьогодні ми щасливі, що через деякий час ця ідея стала реальністю. Символ столиці В’єтнаму - Ханоя вперше присутній на публіці та в самому серці столиці України- Києві. Це також символ дружби між В’єтнамом та Україною.

Наші дві країни пережили десятиліття дружніх відносин і взаємодопомоги, як у воєнний час, так і в будівництві батьківщини кожної країни. Встановлення цього символу дружби є водночас підтвердженням нашої співпраці та зобов’язанням, що ми разом будемо розвивати в’єтнамсько-українські відносини." - додав посол В’єтнаму в Україні та Республіці Молдова Нгуєн Хоан Тхань.



Наостанок пан Посол висловив подяку пану Кирилу Трантіну, генеральному директору Київського зоопарку за співпрацю та підтримку цього проекту, а також двом компаніям-спонсорам: «Єврофуд Сервіс» і «Свєтпринт».

Після офіційної частини заходу відбувся виступ вихованців Народного художнього хореографічного колективу "Веселка" Васильківського центру дитячої та юнацької творчості.

Незалежну Україну В'єтнам визнав 27 грудня 1991 року. 23 січня 1992 року між країнами було оформлено дипломатичні відносини. Того ж року відкрилося Посольство В'єтнаму в Україні, також було відкрито Посольство України у В'єтнамі.