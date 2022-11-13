Ворог вчинив 12 обстрілів зі ствольної артилерії та мінометів по двох ОТГ Сумської області за ніч - голова ОВА

Російські окупанти здійснили 12 обстрілів зі ствольної артилерії та мінометів по двох ОТГ Сумської області за ніч, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Ще до опівночі російські військові обстріляли Середино-Будську громаду. Було 12 прильотів зі ствольної артилерії. По Есманській громаді ворог двічі вдарив із мінометів", - написав він у телеграм-каналі.

В обох випадках без жертв і руйнувань.

Решта ночі була без обстрілів.