Події

11:35 13.11.2022

Ворог вчинив 12 обстрілів зі ствольної артилерії та мінометів по двох ОТГ Сумської області за ніч - голова ОВА

1 хв читати
Ворог вчинив 12 обстрілів зі ствольної артилерії та мінометів по двох ОТГ Сумської області за ніч - голова ОВА

Російські окупанти здійснили 12 обстрілів зі ствольної артилерії та мінометів по двох ОТГ Сумської області за ніч, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Ще до опівночі російські військові обстріляли Середино-Будську громаду. Було 12 прильотів зі ствольної артилерії. По Есманській громаді ворог двічі вдарив із мінометів", - написав він у телеграм-каналі.

В обох випадках без жертв і руйнувань.

Решта ночі була без обстрілів.

 

Теги: #обстріли #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:55 13.11.2022
Унаслідок обстрілів російськими терористами одного з сіл Запорізької області пошкоджено лінію електропередачі – житлову інфраструктуру - голова ОВА

Унаслідок обстрілів російськими терористами одного з сіл Запорізької області пошкоджено лінію електропередачі – житлову інфраструктуру - голова ОВА

08:27 13.11.2022
У Донецькій області за добу в результаті ворожих атак загинуло двоє людей, одну людину поранено

У Донецькій області за добу в результаті ворожих атак загинуло двоє людей, одну людину поранено

08:05 13.11.2022
У ніч на неділю окупанти обстріляли дві ОТГ Дніпропетровщини, постраждали двоє людей та зруйновано десятки житлових будинків

У ніч на неділю окупанти обстріляли дві ОТГ Дніпропетровщини, постраждали двоє людей та зруйновано десятки житлових будинків

07:25 13.11.2022
Ворог випустив 15 некерованих ракет по Краснопільській громаді Сумської області

Ворог випустив 15 некерованих ракет по Краснопільській громаді Сумської області

22:08 12.11.2022
Російські війська ввечері в суботу обстріляли з важкої артилерії Мирівську ОТГ у Нікопольському районі

Російські війська ввечері в суботу обстріляли з важкої артилерії Мирівську ОТГ у Нікопольському районі

20:40 12.11.2022
У Запоріжжі евакуювали місцевих жителів після чергової атаки окупантів

У Запоріжжі евакуювали місцевих жителів після чергової атаки окупантів

10:08 12.11.2022
Росіяни вранці обстріляли прикордоння Середино-Будської громади на Сумщині з РСЗВ

Росіяни вранці обстріляли прикордоння Середино-Будської громади на Сумщині з РСЗВ

08:12 12.11.2022
За минулу добу від обстрілів у Донецькій області загинуло дві людини, четверо – поранені

За минулу добу від обстрілів у Донецькій області загинуло дві людини, четверо – поранені

07:21 12.11.2022
За ніч окупанти випустили понад 50 снарядів по Нікопольському району

За ніч окупанти випустили понад 50 снарядів по Нікопольському району

08:10 11.11.2022
За минулу добу в результаті обстрілів Донецької області загинули 2 людини, п’ятеро – поранено

За минулу добу в результаті обстрілів Донецької області загинули 2 людини, п’ятеро – поранено

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу ЗС України знищили 650 людей особового складу агресора, 12 броньованих машин

У Брестській області Білорусі посилюється соціальна напруга в районах розміщення підрозділів військ РФ, що прибувають туди

ЗС України відбили ворожі атаки в районах 12 населених пунктів

У Запоріжжі евакуювали місцевих жителів після чергової атаки окупантів

Зеленський: Особлива подяка від мешканців Херсонської області – захисникам Донецької

ОСТАННЄ

Російські окупанти вкрали єнота з Херсонського зоопарку - UAnimals

В Україні очікується помірно прохолодна погода, місцями туман

У Чорному морі залишається 1 носій російських крилатих ракет "Калібр", ще 5 перебувають у Середземному морі

На Харківщині за добу постраждалих від ворожих обстрілів не зафіксовано - Синєгубов

Втрата Херсона посилює розкол між Путіним і частиною російського суспільства, що підтримує війну - ISW

У Мелітополь продовжують завозити мобілізованих російських громадян - мер Федоров

За добу ЗС України знищили 650 людей особового складу агресора, 12 броньованих машин

Військові РФ побоюються втратити пільги у разі відмови від контракту за російським законодавством

МЗС України закликає уряд Угорщини засудити висловлювання депутата Тороцкаї

Американський генерал спрогнозував перебіг війни після деокупації Херсона

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА