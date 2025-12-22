Elementum Energy планує до кінця 2026р запустити в роботу ВЕС 60 МВт "Дунай" на півдні Одещини – топменеджерка

Фото: Interfax-Ukraine / Oleksandr Zubko

Компанія Elementum Energy, дочірня компанія VR Capital Group, що працює у сфері відновлюваної енергетики, планує до кінця 2026 року запустити в роботу ВЕС 60 МВт "Дунай" на півдні Одещини, повідомила керуюча директорка Elementum Energy та членкиня правління Української вітроенергетичної асоціації Ольга Рибачук;

"Розпочали вже будувати, активували контракт на турбіни з компанією Vestas. Вони вже виготовляються, всі дозволи є, майданчик добудовується. Сподіваємося, в кінці 2026 року ВЕС буде підключено до мережі", – сказала Рибачук на підсумковій пресконференції УВЕА в агентстві "Інтерфакс-Україна" 19 грудня.

Крім того, за її словами, компанія вже дійшла до фінальної стадії девелопменту проєкту ВЕС 200 МВт в західній частині України.

"Цей проєкт має бути готовий до початку будівництва в першому кварталі наступного року. Ми дуже активно розглядаємо початок його будівництва в другому кварталі 2026 року", – зазначила Рибачук.

При цьому вона звернула увагу на необхідність законодавчого врегулювання в одному з питань приєднання нової генерації до підстанцій НЕК "Укренерго", а саме надання можливості інвесторам самим будувати необхідні об’єкти для такого приєднання.

"Будівництво і реконструкція підстанцій "Укренерго" для приєднання – це надзвичайний довгий процес, 2-3 роки, який не може собі дозволити жоден проєкт. Якщо ми зможемо самостійно відповідати перед НЕК за організацію будівельного процесу, проведення власних тендерів, вибір підрядників, то тоді цей проєкт лягає в терміни будівництва 1,5-2 роки. Це і енергосистемі потрібно, і з точки зору ресурсів та економічних ефектів дуже підходить", – пояснила керуюча директорка Elementum Energy.

Вона наголосила, що внесення відповідної правки в законодавство – критичне питання.

"Ми дуже сподіваємося, що вже у 2028 році ВЕС 200 МВт буде живити енергосистему України", – підкреслила Рибачук.

Щодо виробника турбін, то, за її словами, компанія найімовірніше буде обирати його між компаніями Vestas та Nordex.

"Окрім того, ми працюємо з групою Світового банку, IFC, яка дуже зацікавлена у фінансуванні проєктів Elementum, підтримує нас в розвитку проєктів під продажі у відкритому ринку, без форм державної підтримки. Інвестиції в цей проєкт великі, понад EUR300 млн. Погоджуюся, його не можна робити без фінансових партнерів. І, на наше щастя, в нас є дуже потужний фінансовий партнер", – вказала топменеджерка Elementum Energy.

Рибачук також зазначила, що у планах компанії – реалізація пілотного проєкту установки зберігання енергії (УЗЕ) 10 МВт і ємністю 20 МВт*год, яку вона хоче зібрати біля однієї із своїх ВЕС для тестування спільної роботи генерації та УЗЕ.

"Плануємо, що до середини 2026 року побачимо нашу УЗЕ в експлуатації. Коли ми розпочинали цей проєкт, розраховували на свої кошти, але невдовзі доєднався Світовий банк з грантом", – сказала вона.

Обрана компанією операційна модель ВЕС+УЗЕ не передбачає надання допоміжних послуг оператору системи передачі, а полягає в тому, щоб працювати в режимах переносу енергії в часі, працювати з небалансами і з обмеженнями.

"В принципі, системи накопичення мають стати невід'ємним елементом усіх нових вітро- та сонячних проєктів, тому що вони дають змогу мінімізувати специфічний компонент відновлюваних джерел – небаланси", – вважає топменеджерка.

При цьому Рибачук акцентувала на тому, що оператор системи передачі та оператори системи розподілу обмежують виробників з ВДЕ у певні години на 30-40% встановленої потужності.

"Я думаю, що ми не можемо собі цього дозволити, не можемо втрачати мегавати в обмеження", – заявила вона, зазначивши, що врегулювання питань діяльності УЗЕ теж буде пріоритетом у 2026 році для УВЕА.

За її словами, УЗЕ вже доставлена на місце, а її збір та підключення почнеться ще цього року.

Як повідомлялося, на цій же пресконференції голова правління Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА) Андрій Конеченков зазначав, що з початку 2025 року в Україні побудовано 324 МВт нових потужностей вітроелектростанцій, тоді як за два попередні роки – між 2022 роком та першим кварталом 2025 року – було введено 248 МВт нових ВЕС.

Також в країні нараховується 534 МВт загальної встановленої потужності систем накопичення енергії (СНЕ, BESS).

Elementum Energy - міжнародний інвестор у секторі відновлюваної енергетики України. Компанія управляє портфелем СЕС і ВЕС загальною потужністю 636 МВт і продовжує розробку нових проєктів у сфері вітрової енергетики та систем накопичення енергії.

На початку грудня 2024 року Elementum Energy заявила, що придбала проєкт 200 МВт вітроенергетичних потужностей на заході України і має намір підготувати його до будівництва наприкінці 2025 року.