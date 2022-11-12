Події

21:12 12.11.2022

Блінкен і Кулеба обговорили подальшу підтримку України

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Блінкен і Кулеба обговорили подальшу підтримку України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся із держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Пномпені.

"Цінна можливість побачити Дмитра Кулебу в Пномпені. Ми обговорили непохитну підтримку Сполученими Штатами України, а також глобальні наслідки тривалої жорстокості Москви", - написав Блінкен у Tвіттері.

У свою чергу Кулеба написав: "Я наголосив, що коли ми бачимо, як херсонці зі сльозами радості вітають своїх визволителів, ми також відчуваємо подяку США та американському народу за всю підтримку. Я подякував США за майбутні рішення надіслати нам більше передової військової техніки".

 

 

 

 

Теги: #сша #зустріч #кулеба #блінкен

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