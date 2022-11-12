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14:14 12.11.2022

Відступ росіян з Херсона означає ще один стратегічний провал для них - міністр оборони Великої Британії

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Відступ росіян з Херсона означає ще один стратегічний провал для них - міністр оборони Великої Британії

Відступ армії РФ з Херсона означає ще один стратегічний провал для них, проте ніхто не збирається недооцінювати загрозу з боку РФ, йдеться в заяві міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса.

"Відступ росіян з Херсона означає ще один стратегічний провал для них. У лютому Росія не змогла взяти жодну зі своїх основних цілей, крім Херсона. Тепер, коли він також зданий, прості жителі Росії повинні задати собі питання: "навіщо все це було потрібно? Російська армія зазнала величезних втрат внаслідок свого незаконного вторгнення і домоглася лише міжнародної ізоляції і приниження. Україна продовжуватиме тиск", - йдеться в заяві в Twitter.

Міністр наголосив, що Велика Британія і міжнародне співтовариство продовжуватимуть підтримувати Україну, і "хоча виведення військ схвалюється, ніхто не збирається недооцінювати загрозу з боку РФ".

Теги: #херсон #оцінка #воллес

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