Відступ росіян з Херсона означає ще один стратегічний провал для них - міністр оборони Великої Британії

Відступ армії РФ з Херсона означає ще один стратегічний провал для них, проте ніхто не збирається недооцінювати загрозу з боку РФ, йдеться в заяві міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса.

"Відступ росіян з Херсона означає ще один стратегічний провал для них. У лютому Росія не змогла взяти жодну зі своїх основних цілей, крім Херсона. Тепер, коли він також зданий, прості жителі Росії повинні задати собі питання: "навіщо все це було потрібно? Російська армія зазнала величезних втрат внаслідок свого незаконного вторгнення і домоглася лише міжнародної ізоляції і приниження. Україна продовжуватиме тиск", - йдеться в заяві в Twitter.

Міністр наголосив, що Велика Британія і міжнародне співтовариство продовжуватимуть підтримувати Україну, і "хоча виведення військ схвалюється, ніхто не збирається недооцінювати загрозу з боку РФ".