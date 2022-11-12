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07:42 12.11.2022

Справа про недбалість групи харківських митників, через яку в Україну ввозився російський метанол під виглядом розчинника для фарб, направлена до суду

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Справа про недбалість групи харківських митників, через яку в Україну ввозився російський метанол під виглядом розчинника для фарб, направлена до суду

Харківська облпрокуратура затвердила та направила до суду обвинувальні акти щодо 6 митників, підозрюваних у службовій недбалості.

"Один із посадовців обвинувачується у службовій недбалості (ч.1 ст.367 КК України), ще п'ятеро - у недбалості, що завдала тяжких наслідків (ч.2 ст.367 КК України)", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними досудового слідства, низка пов'язаних між собою підприємств, зареєстрованих у Луганській області, протягом 2018-2019 років ввозили з РФ на митну територію України до зони діяльності Харківської митниці ДФС метанол під виглядом розчинника для фарб та з неправильною класифікацією товарів.

Ввезення метанолу під виглядом розчинника для фарб проводилося без нарахування та сплати мита, акцизного податку та повного обсягу ПДВ.

Шестеро підозрюваних, посадовці головної Харківської митниці ДФС, не перевірили, яка продукція насправді ввозиться на територію України. Внаслідок їхнього халатного ставлення до своїх службових обов'язків державі було завдано збитків на суму понад 20 млн гривень.

Обвинувальні акти направлено до Машівського районного суду Полтавської області. Прокурори Харківської облпрокуратури в рамках кримінального провадження направили позови до обвинувачених на суму завданих збитків.

 

 

Теги: #суд #харків #справа #митниця

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