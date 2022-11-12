Події

07:28 12.11.2022

Розпочалася підготовка проєкту "Міський електротранспорт Харкова", який планується реалізувати спільно з ЄІБ

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Розпочалася підготовка проєкту "Міський електротранспорт Харкова", який планується реалізувати спільно з ЄІБ

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Харківська міська рада та КП "Салтівське трамвайне депо" розпочали підготовку проєкту "Міський електротранспорт Харкова".

"Метою проекту є модернізація трамвайного сполучення в місті шляхом закупівлі нових трамваїв, а також модернізації зношених та зруйнованих війною колій, систем та інфраструктури депо", - повідомляє пресслужба Харківської міськради.

Підготовчі роботи будуть фінансуватись за рахунок гранту технічної допомоги у розмірі 400 тис. євро, які Харків отримає від Трастового фонду Східного партнерства з технічної допомоги (EPTATF), яким керує ЄІБ.

"Це допоможе підготувати інвестиційний проєкт із закупівлі нового трамвайного парку та реконструкції зруйнованої війною трамвайної інфраструктури", - зазначають у пресслужбі.

Очікується, що після завершення технічної підготовки, щойно умови дозволять розпочати роботу, ЄІБ розгляне можливість інвестування підготовленого проєкту.

Міський голова Ігор Терехов стверджує, що це буде масштабна реконструкція та розширення трамвайної системи, які місто не проводило за останні 30 років.

"Це надзвичайно важливо в контексті реалізації плану відбудови міста відразу після перемоги України. Харкову й нашому трамвайному депо потрібні належний досвід і навички з підготовки таких інвестиційних проєктів. Ця підтримка допоможе зменшити будь-які ризики під час належної та своєчасної підготовки й реалізації проєкту", - сказав Терехов.

У свою чергу, віцепрезидент ЄІБ Тереза Червінська, відповідальна за фінансові операції з Україною, зазначила, що українці мають бути готові розпочати відновлення своєї країни відразу ж після перемоги, тому необхідно вже зараз готувати плани реконструкції та грант від EPTATF – правильний крок у цьому напрямі.

"Він дозволить нам переглянути й модернізувати планування громадського транспорту в Україні та створити сучасну, ефективну, безпечнішу та екологічну мобільність для Харкова. Реконструкція місцевої транспортної інфраструктури за допомогою таких проєктів буде пріоритетом, адже це сприятиме швидшій нормалізації життя. Ми маємо відновити кращу Україну. Водночас відновлення має відбуватися з огляду на інтеграцію країни до ЄС. Цей проєкт вкотре підкреслює зобов’язання ЄІБ підтримувати вільну, демократичну, квітучу та незалежну Україну", - сказала Червінська.

 

 

Теги: #харків #підготовка #проєкт

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