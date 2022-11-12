Зеленський подякував Макрону за підтримку
Президент України Володимир Зеленський висловив подяку президенту Франції Еммануелю Макрону за підтримку та вітання звільнення Херсона від окупантів.
"Дякую, Еммануелю Макрон. Ці кроки не припиняться, доки над кожним нашим містом і селом не майорітиме прапор України. Вдячні, що цією дорогою ми йдемо пліч-о-пліч із такими союзниками, як ти і твій народ", - написав Зеленський у твіттері у п'ятницю ввечері.
Раніше повідомлялося, що Макрон заявив, що він вітає звільнення Херсона від російських окупантів, і вважає його важливим кроком на шляху до відновлення українського суверенітету.