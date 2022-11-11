"Укренерго" на суботу анонсує планові відключення електроенергії лише у Києві та низці областей

Оператор системи передачі НЕК "Укренерго" передбачає планові відключення електроенергії у Києві, а також низці інших областей у відповідних періодах протягом доби.

"Завтра, 12 листопада, діятимуть планові відключення 00:00 - 24:00 у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях", - йдеться у повідомленні компанії на фейсбук-сторінці у п'ятницю ввечері.

За інформацією НЕК, в інших областях України відключення не прогнозуються.

"Енергетики роблять усе, щоб зберегти енергосистему стабільною і щоб українці мали світло. Будь ласка, не полишайте звички свідомо ставитися до споживання електроенергії. Особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання", – закликали в "Укренерго".

Зі свого боку, гендиректор постачальника енергоресурсів YASNO Сергій Коваленко написав у своєму фейсбук, що завтра, 12 листопада, у Києві передбачається енергопостачання за погодинними графіками.

При цьому він зазначив, що у Києві екстрені відключення 11 листопада після нічних обстрілів росіянами енергоінфраструктури тривали лише п'ять-шість годин.

"Хоча приліт був і не по нашій області, але у нас єдина енергосистема, тому потрібно було вводити додаткові обмеження, щоб уникнути масштабних аварій. Спочатку вони були дуже великими. Але згодом дійшли обмежень у 351 МВт (це третина загального споживання). З 12.00 і зараз ми проходимо впритул по межі графіків", – написав він у п'ятницю ввечері.

Як повідомлялося, всупереч анонсу виключно погодинних графіків обмеження споживання електроенергії на 11 листопада, "Укренерго" після нічних обстрілів інфраструктури запроваджувала аварійні графіки у Центральному та Північному регіонах. Ситуація змінювалася протягом дня – аварійні графіки у Північному регіоні скасовувалися, потім знову поверталися.