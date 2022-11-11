Події

21:02 11.11.2022

Арахамія пропонує РФ добровільно звільнити територію України

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Арахамія пропонує РФ добровільно звільнити територію України

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пропонує російській армії добровільно звільнити територію України, інакше ЗСУ змусять їх це зробити.

"Херсон - Україна. Ми попереджали окупантів, що на них чекає тільки смерть. Сподіваюся, нарешті, дійшло. Тому чи вони, якнайшвидше самі підуть з України і збережуть життя. Або наші Збройні сили забезпечать їм умови для "добровільного, планового відходу" з Донецька, Луганська, Севастополя та всіх захоплених територій", - написав Арахамія у телеграмі в п'ятницю.

 

 

 

Теги: #херсон #думка

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