Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з РСЗВ та важкої артилерії, поранено двох людей

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Валентин Резніченко повідомив, що російські окупанти у п'ятницю ввечері обстріляли Марганецьку громаду з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії, в результаті поранено двох людей.

"Ввечері росіяни знову обстріляли Нікопольщину. Накрили РСЗВ та важкою артилерією Марганецьку громаду. Поранено двох чоловіків - 35 та 68 років", - написав Резніченко у телеграмі.

Він уточнив, що обох постраждалих доставлено до місцевої лікарні. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

"Деталі обстрілів з'ясовуються", - підсумував Резніченко.