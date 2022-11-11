Події

20:59 11.11.2022

Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з РСЗВ та важкої артилерії, поранено двох людей

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Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з РСЗВ та важкої артилерії, поранено двох людей

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Валентин Резніченко повідомив, що російські окупанти у п'ятницю ввечері обстріляли Марганецьку громаду з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії, в результаті поранено двох людей.

"Ввечері росіяни знову обстріляли Нікопольщину. Накрили РСЗВ та важкою артилерією Марганецьку громаду. Поранено двох чоловіків - 35 та 68 років", - написав Резніченко у телеграмі.

Він уточнив, що обох постраждалих доставлено до місцевої лікарні. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

"Деталі обстрілів з'ясовуються", - підсумував Резніченко.

 

 

 

Теги: #постраждалі #обстріл #дніпропетровська

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