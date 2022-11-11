Події

20:25 11.11.2022

Жодної заморозки війни після звільнення Херсона не буде – Данілов

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Жодної заморозки війни після звільнення Херсона не буде – Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов відкинув можливість "заморожування" війни після звільнення Херсона.

"Не можемо нічого заморожувати, жодної зупинки допускати не можемо. Завдання президента – звільнення всіх наших територій від терористів та окупантів", - заявив він у п'ятницю в ефірі телемарафону.

За словами Данілова, "крайні 7-8 засідань Ставки Верховного Головнокомандувача були присвячені херсонському напрямку. Тепер про це можна сказати".

Він також підтвердив інформацію щодо замінування територій на правому березі Дніпра. "Можемо підтвердити, що величезна територія замінована. Більше того, ми не виключаємо, що закладено великі фугаси і тому населенню треба ставитись до цього обережно", - сказав Данілов.

 

 

Теги: #херсонщина #данілов

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