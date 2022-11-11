Події

19:05 11.11.2022

Шмигаль: Кабмін схвалив запуск ще двох індустріальних парків - у Львівській і Тернопільській областях

1 хв читати
Шмигаль: Кабмін схвалив запуск ще двох індустріальних парків - у Львівській і Тернопільській областях

Кабінет Міністрів України схвалив запуск ще двох індустріальних парків - у Львівській і Тернопільській областях, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Для підтримки приватного сектору та української економіки маємо рішення про запуск ще двох індустріальних парків. Це "Еко-смарт парк Галіт" на Львівщині, де на площі 19 гектарів буде створено понад тисячу робочих місць у сфері переробної промисловості. А на Тернопільщині буде створено Західноукраїнський промисловий Хаб, де також буде понад тисяча нових робочих місць у сфері легкої, харчової та переробної промисловості", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у п'ятницю.

Прем'єр наголосив, що влада продовжує створювати нові точки для відновлення країни.

Теги: #індустріальний_парк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:24 29.06.2022
В ІП "Біла Церква" побудують 11 тис. кв. м промислових приміщень для релокації підприємств

В ІП "Біла Церква" побудують 11 тис. кв. м промислових приміщень для релокації підприємств

13:48 21.06.2022
Рада запровадила податкові та митні пільги для індустріальних парків - нардеп

Рада запровадила податкові та митні пільги для індустріальних парків - нардеп

11:50 06.06.2022
Кабмін включив до реєстру два індустріальних парки у Київській та Закарпатській областях

Кабмін включив до реєстру два індустріальних парки у Київській та Закарпатській областях

19:01 12.05.2022
У Бучі розглядають створення індустріального парку Bucha Techno Garden, куди можуть переїхати виробництва з Київщини

У Бучі розглядають створення індустріального парку Bucha Techno Garden, куди можуть переїхати виробництва з Київщини

07:06 27.04.2022
Засновник UFuture Хмельницький розглядає створення індустріального парку у Львові

Засновник UFuture Хмельницький розглядає створення індустріального парку у Львові

20:11 02.02.2022
Проєкти трьох індустріальних парків агронапряму розробляють на Херсонщині

Проєкти трьох індустріальних парків агронапряму розробляють на Херсонщині

20:23 10.01.2022
Кількість резидентів першої черги ІП "Біла Церква" за 2022 рік зросте з шести до 11, з'явиться новий німецький виробник автокомпонентів

Кількість резидентів першої черги ІП "Біла Церква" за 2022 рік зросте з шести до 11, з'явиться новий німецький виробник автокомпонентів

14:24 07.09.2021
ВР ухвалила закон про індустріальні парки

ВР ухвалила закон про індустріальні парки

13:06 20.07.2021
Україна має намір побудувати 25 індустріальних парків за три роки - глава Мінрегіону

Україна має намір побудувати 25 індустріальних парків за три роки - глава Мінрегіону

20:52 10.06.2021
Виробник обладнання для висотних робіт Virastar став резидентом індустріального парку "Біла Церква"

Виробник обладнання для висотних робіт Virastar став резидентом індустріального парку "Біла Церква"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росія не думає про мирні переговори, а хоче завдати Україні найболіснішої шкоди

Зеленський закликав здатися російських солдатів, які залишилися на правому березі Дніпра

Ми повертаємо Херсон – Зеленський

Сили оборони продовжують деокупацію української території на херсонському напрямку - Генштаб ЗСУ

За час повномасштабної війни уражено понад 400 об'єктів критичної інфраструктури у сфері електро- і теплопостачання - Шмигаль

ОСТАННЄ

Вся Миколаївська область, окрім Кінбурнської коси, звільнена

Жодної заморозки війни після звільнення Херсона не буде – Данілов

Посол США про Херсон: Росія могла б закінчити цю війну сьогодні, вивівши свої війська з решти України

Українські канали можна дивитися в Херсоні та області у мережі цифрового телебачення Т2

Росія не думає про мирні переговори, а хоче завдати Україні найболіснішої шкоди

Зеленський закликав здатися російських солдатів, які залишилися на правому березі Дніпра

Кабмін вніс до Держреєстру нерухомих пам'яток України низку об'єктів культурної спадщини національного значення у Чернігові

Ми повертаємо Херсон – Зеленський

Кабмін продовжив до кінця 2024 року експеримент із залучення національних спортивних федерацій до організації спортивних заходів

Кабмін оприлюднив перелік енергообладнання для пільгового імпорту

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА